В США назвали условия для смягчения санкций против Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Администрация США "не спешит" отменять санкции, введенные Вашингтоном в отношении Венесуэлы, однако может рассмотреть возможность их ослабления, если президент республики Николас Мадуро сделает шаги, демонстрирующие его готовность к серьезному диалогу с венесуэльской оппозицией. Об этом сообщило в воскресенье со ссылкой на источники в Белом доме агентство Reuters.

"Мы не спешим снимать санкции. <...> Если режим предпримет меры по укреплению доверия, которые покажут, что они готовы и хотят участвовать в реальных обсуждениях с оппозицией <...>, если они готовы сделать серьезные шаги, тогда мы рассмотрим [возможность] смягчения санкций", - заявил источник Reuters.

Ситуация в Венесуэле резко обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство членов Евросоюза. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.