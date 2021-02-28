Reuters: вопрос изменения курса в отношении Кубы сейчас не является приоритетным для США

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Вопрос изменения политического курса в отношении Кубы в настоящий момент не входит в число основных приоритетов вашингтонской администрации. Об этом сообщило в воскресенье со ссылкой на источник в Белом доме агентство Reuters.

Американский чиновник, имя которого не называется, отметил, что к числу главных задач власти сейчас относят борьбу с пандемией, восстановление экономики, а также укрепление отношений с союзниками США. "Честно говоря, сначала - главное", - заявил источник Reuters, комментируя таким образом отношение новой администрации к кубинскому направлению внешней политики.

Соединенные Штаты разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон объявил о введении в отношении страны торгово-экономического эмбарго. В 1982 году Куба была включена в американский список государств - спонсоров терроризма. В декабре 2014 года Барак Обама, занимавший тогда пост президента США, признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает, и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и смягчении антикубинских санкций. В 2015 году администрация Обамы объявила об исключении Кубы из указанного перечня.

Сближение двух стран приостановилось после того, как в январе 2017 года США возглавил республиканец Дональд Трамп. Он ужесточил правила поездок соотечественников в республику и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее заявляла, что Соединенные Штаты пересмотрят политику в отношении Кубы и новая американская администрация намерена придерживаться своего собственного курса.

11 января администрация Трампа вновь включила Кубу в список государств, которые, по версии Вашингтона, оказывают поддержку международному терроризму. Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс в начале февраля заявлял, что нынешние власти США тщательно изучат это решение своих предшественников.