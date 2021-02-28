Глава МВД Белоруссии заявил о полном контроле ситуации в стране

МИНСК, 28 февраля. /ТАСС/. Ситуация с обеспечением правопорядка и безопасности в Белоруссии находится под контролем органов внутренних дел. Об этом заявил в воскресенье министр внутренних дел республики Иван Кубраков.

"Обстановка находится под контролем. Поэтому на сегодняшний день я могу с уверенностью сказать, что мы обеспечиваем безопасность граждан и способны обеспечить охрану общественного порядка на улицах наших городов", - отметил глава ведомства в эфире телеканала ОНТ.

Кубраков заверил, что во всех городах республики, а не только в столице, люди себя чувствуют себя в безопасности. "Я думаю, что события августа [2020 года] показали людям, что мы можем потерять: спокойные улицы Минска, спокойные улицы наших городов, на которых пытались устроить хаос. То, что создавали многие поколения, можно за один миг и очень быстро потерять", - сказал министр.