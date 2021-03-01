Лидер парламентской фракции призвал премьера Армении не требовать отставки главы Генштаба

ЕРЕВАН, 1 марта. /ТАСС/. Лидер парламентской фракции "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян предложил премьер-министру страны Николу Пашиняну отозвать из аппарата президента ходатайство об увольнении начальника Генштаба вооруженных сил Оника Гаспаряна. Он также призвал главу правительства пойти на переговоры о внеочередных выборах.

"Предлагаю премьер-министру отозвать свое предложение об увольнении начальника Генштаба, которое находится сейчас на подписи у президента. С нашей стороны мы готовы подписать с премьером любой документ о том, что в случае его отставки и назначения внеочередных парламентских выборов не выдвинем и не поддержим какую-либо кандидатуру на этот пост", - заявил он в воскресенье в видеообращении на странице в Facebook.

Лидер оппозиционной фракции считает, что его инициатива поможет вывести страну из внутриполитического кризиса.

В Армении в четверг начались массовые акции противников и сторонников Пашиняна, после того как несколько десятков высших офицеров армии выступили с требованием отставки премьера и правительства. Заявление подписали начальник Генштаба Оник Гаспарян, его заместители, главы управлений и корпусов. Пашинян расценил это как попытку военного переворота и сообщил о решении уволить начальника Генштаба.

Президент страны, который, согласно конституции, назначает и снимает с должности начальника Генштаба по предложению премьера, в субботу отказался подписывать указ, после чего Пашинян повторно направил ему документ с требованием об увольнении. В сложившейся ситуации президент в трехдневный срок должен или подписать указ, или оспорить его в Конституционном суде.