США призвали йеменских хуситов прекратить атаки против Саудовской Аравии

ТАСС, 1 марта. Соединенные Штаты призывают движение йеменских мятежников-хуситов "Ансар Аллах" прекратить атаки, направленные против Саудовской Аравии. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

"США решительно осуждают атаки хуситов на населенные пункты в Саудовской Аравии, [совершенные] в субботу, 27 февраля. <...> Мы призываем хуситов прекратить эти возмутительные атаки и конструктивно сотрудничать со спецпосланником генерального секретаря ООН по Йемену Мартином Гриффитсом и спецпосланником США Тимом Лендеркингом, чтобы принести народу Йемена мир, процветание и безопасность" , - говорится в заявлении Госдепа.

Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии за два часа в субботу вечером перехватили пять беспилотников и одну баллистическую ракету, которые были запущены сторонниками "Ансар Аллах". Как заявила возглавляемая Эр-Риядом аравийская коалиция, целью ракетного удара была столица королевства. Дроны, по версии Эр-Рияда, были направлены против гражданских объектов в Джизане и приграничном с Йеменом населенном пункте Хамис-Мушаит (провинция Асир). В альянсе вновь заверили, что принимают все оперативные меры по защите мирных жителей и гражданских объектов в соответствии с международным гуманитарным правом.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Продолжающийся почти шесть лет конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренних беженцев превышает 3 млн.