США заявили, что по-прежнему готовы к дипломатическому взаимодействию по Ирану

ВАШИНГТОН, 1 марта. /ТАСС/. Власти США по-прежнему готовы к дипломатическому взаимодействию относительно ситуации с иранской ядерной сделкой. Об этом представитель вашингтонской администрации высокого ранга сообщил ТАСС в воскресенье в ответ на просьбу прокомментировать отказ Тегерана от предложения ЕС о проведении прямых дипломатических контактов с США по ядерной программе Ирана.

Почему США и Иран не могут вернуться к ядерной сделке

Игра вдолгую. Почему США и Иран не могут вернуться к ядерной сделке

"Хотя мы разочарованы ответом Ирана, мы по-прежнему готовы к возобновлению реальных дипломатических усилий для достижения взаимного возврата к соблюдению обязательств в рамках СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе Ирана - прим. ТАСС)", - заявили в администрации. "Мы будем консультироваться с нашими партнерами по формату "5+1" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - прим. ТАСС) относительно дальнейших шагов", - добавил чиновник.

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде ранее в воскресенье заявил, что иранская сторона не считает нужным в текущих условиях проводить предложенную ЕС встречу по ядерной сделке с участием США. Хатибзаде добавил, что "на данный момент не произошло никаких изменений в подходе Вашингтона".

Газета The Wall Street Journal до этого сообщила, что власти Ирана ответили отказом на предложение ЕС о проведении прямых дипломатических контактов с США по ядерной программе Тегерана. По сведению источников издания, иранская сторона потребовала, чтобы США сначала предоставили гарантии "снятия некоторых санкций" с Ирана после встречи. США выразили готовность принять участие в консультациях, но не согласились выполнить требования иранской стороны относительно санкций.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил во вторник, что Вашингтон ожидает от Тегерана дальнейших шагов по возвращению к СВПД по ядерной программе Ирана. По словам руководителя американского внешнеполитического ведомства, от этого будут зависеть двусторонние дипломатические контакты. Блинкен тогда не стал отрицать возможность прямых дипломатических контактов с Ираном.

В целом в Вашингтоне отказ Ирана от неофициальной встречи по ядерной сделке воспринимается как часть дипломатического процесса по определению дальнейшего пути в данном вопросе, американская сторона сохраняет гибкость относительно формата переговоров.