Президента Сальвадора обвинили в нарушении избирательного законодательства

ГАВАНА, 1 марта. /ТАСС/. Оппозиция Сальвадора обратилась в Верховный избирательный суд страны с жалобой на президента республики Найиба Букеле, обвинив его в нарушении избирательного законодательства в день выборов депутатов Законодательной ассамблеи (однопалатный парламент). Как сообщается на странице инстанции в Twitter, после рассмотрения жалобы политика обязали не публиковать информацию в соцсетях и не давать пресс-конференции до окончания подсчета голосов.

В последние часы волеизъявления глава государства выступил на пресс-конференции, часть его речи оппоненты расценили как призыв голосовать за созданную им партию "Новые идеи". Согласно законам Сальвадора, агитация запрещена за три дня до голосования и в день выборов.

"Верховный избирательный суд распорядился начать процедуру санкционирования за предполагаемое нарушение статьи 175 Избирательного кодекса Сальвадора. <...> Призываем президента республики Найиба Армандо Букеле Ортеса во время нынешнего этапа избирательной кампании воздержаться от публикации видео и проведения пресс-конференций, - говорится в постановлении. - Средства массовой информации должны воздержаться от трансляции пресс-конференции Найиба Букеле, проведенной ранее".

В настоящий момент избирательные комиссии ведут подсчет голосов. По предварительным данным, в волеизъявлении приняли участие более 2 млн из 5,4 млн избирателей, внесенных в списки.