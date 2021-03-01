{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МИД Украины отозвал двух дипломатов, попавшихся на контрабанде в Польшу

Они пытались вывезти с Украины большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет, сообщили в ведомстве

КИЕВ, 1 марта. /ТАСС/. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба отозвал двух сотрудников посольства Украины в Польше, пытавшихся вывезти с Украины большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет. Об этом министр сообщил в понедельник в Facebook.

"Я отозвал из-за рубежа двух сотрудников, подозреваемых в коррупции. Вчера двух сотрудников посольства Украины в Польше поймали на горячем - их задержали на границе при попытке вывезти на служебном авто из Украины в Польшу большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет. Случай для МИД вопиющий", - отметил Кулеба. "Убежден, что важно выносить такие случаи наружу, делать их публичными. Надо сломать позорный подход "не выносить сор из избы". Его как раз надо выносить. Иначе будем жить в мусоре", - добавил он.

Министр сообщил, что в связи с этим принял решение обоих сотрудников отозвать из долгосрочной загранкомандировки. "Их работа в посольстве завершилась. В ближайшие пару часов планируют завершить все формальности по этому вопросу",- отметил министр. Кроме того, по его информации, против обоих сотрудников начнут дисциплинарное расследование в отношении выявленных фактов. Кулеба пообещал, что расследование будет тщательное и быстрое, МИД будет полностью взаимодействовать с правоохранительными органами.

Теги
УкраинаПольша
Политический кризис в Армении
Саркисян получил повторное предложение Пашиняна об увольнении начальника Генштаба
Президент выразит свою позицию в течение трех дней
Читать полностью