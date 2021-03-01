МИД Ирана опроверг обвинения Израиля в причастности Тегерана к нападению на судно

ТЕГЕРАН, 1 марта. /ТАСС/. МИД Ирана категорически опровергает обвинения в причастности Тегерана к нападению на израильское судно в Оманском заливе, высказанные премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщил на пресс-конференции в понедельник официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"Мы не только категорически опровергаем обвинения, но еще отслеживали все действия этого государства [Израиля], направленные против безопасности Ирана", - сказал он. Дипломат добавил, что "основной причиной нестабильности и небезопасности в регионе является режим в Израиле".

Ранее в понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Иран в нападении на принадлежащее еврейскому государству судно Helios Ray в Оманском заливе на прошлой неделе. По его словам, "нет сомнений, что это была операция Ирана".

В пятницу Морская торговая организация Соединенного Королевства проинформировала о взрыве на судне у побережья Оманского залива, никто не пострадал. В свою очередь агентство Reuters со ссылкой на британскую компанию Dryad Global, занимающуюся вопросами обеспечения безопасности на море, сообщило, что речь идет о судне Helios Ray, которое направлялось в Сингапур из порта Даммам в Саудовской Аравии. По данным агентства, это судно принадлежит компании из Тель-Авива и используется для перевозки автотранспортных средств.