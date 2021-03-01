В верхнюю палату парламента Туркмении выдвинули более 100 кандидатов

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Центризбирком Туркмении зарегистрировал 111 кандидатов на 48 мест в верхней палате парламента, выборы в которую состоятся 28 марта. Об этом сообщило в понедельник Государственное информационное агентство Туркменистана (TDH).

По данным агентства, Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов в Туркменистане на своем заседании рассмотрела вопрос о подготовке к выборам членов Халк маслахаты (Народный совет, верхняя палата парламента) Милли генгеша (Национальный совет, парламент Туркмении). В рамках кампании по выдвижению кандидатов, стартовавшей в соответствии с избирательным кодексом Туркменистана 6 февраля, на данный момент по стране выдвинули 111 кандидатов.

Участники заседания определили открытость и обеспечение широкой альтернативности выборов как первостепенную задачу. В связи с этим подчеркнули важность активизации работы по ознакомлению населения с приоритетами и целями внутренней и внешней политики президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова, масштабных государственных программ и политико-демократических реформ, реализуемых по инициативе лидера нации, отмечает агентство TDH.

На заседании Центризбиркома были вручили удостоверения о регистрации 17 кандидатам, предложенным в члены верхней палаты парламента по городу Ашхабаду, столице Туркмении.

Как сообщает TDH, Халк маслахаты Милли генгеша Туркменистана состоит из 56 членов, из них 48 избираются от каждого велаята (области) и города Ашхабада на основе непрямого (косвенного) избирательного права тайным голосованием на заседаниях Халк маслахаты (Народных советов) велаятов, города Ашхабада. Восемь членов Халк маслахаты назначаются президентом Туркменистана.

В сентябре 2019 года президент Туркмении инициировал переход к двухпалатной системе парламента и объединению Халк маслахаты (представительного органа) и Меджлиса (законодательного органа) в единую систему органов представительной и законодательной власти. Меджлис теперь будет играть роль нижней палаты, а Халк маслахаты - верхней палаты парламента. Меджлис Туркмении принял в конце октября 2020 года закон, определяющий порядок работы нового двухпалатного органа представительной и законодательной власти, получившего название Милли генгеш. Этот закон разработали в связи с принятием в конце сентября 2020 года конституционного закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана". Конституционный закон вступил в действие с 1 января 2021 года.