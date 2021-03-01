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СМИ: прокуратура подала иск против спикера парламента Каталонии за неповиновение

По данным газеты El Periodico, жалобы также подали против трех членов президиума местной палаты

МАДРИД, 1 марта. /ТАСС/. Прокуратура автономного сообщества Каталония представила в понедельник иск против спикера регионального парламента Роже Торрена из-за неповиновения решению Конституционного суда (КС) Испании. Об этом сообщила газета El Periodico.

По ее информации, жалобы также поданы против трех членов президиума местной палаты. Иски связаны с решением руководства парламента позволить рассмотреть ряд инициатив, связанных с самоопределением Каталонии, вопреки решению КС.

41-летний Торрен, который является сторонником независимости автономии, занял пост спикера парламента Каталонии в 2018 году. В октябре 2019 года КС напомнил ему о том, что палата не должна принимать никаких инициатив, предусматривающих шаги по осуществлению права на самоопределение. Тогда суд принял к рассмотрению петицию правительства страны, которое просило отменить несколько разделов резолюции каталонского парламента. В ней осуждалась деятельность короля Филиппа VI и говорилось о защите права на самоопределение.

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