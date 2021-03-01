ВВС НАТО в феврале шесть раз сопровождали российские самолеты над Балтикой

ВИЛЬНЮС, 1 марта. /ТАСС/. Истребители НАТО, размещаемые на основе ротации на литовской авиабазе Зокняй, на протяжении февраля текущего года шесть раз сопровождали российские военные самолеты. Такое утверждение содержится в опубликованном в понедельник отчете Минобороны Литвы о ситуации в воздушном пространстве страны.

По данным ведомства, дежурящие в Литве истребители ВВС Италии Eurofighter Typhoon поднимались в феврале в воздух для сопровождения российских бортов шесть раз. Согласно сообщению, с 8 по 14 февраля такого сопровождения, которое у воздушных рубежей страны является обычной процедурой, не требовалось.

Сопровождаемые российские военные самолеты в нейтральном воздушном пространстве у границ Литвы совершают перелеты в Калининградскую область и в обратном направлении в разном идентификационном режиме: по заранее согласованному полетному плану с включенным транспондером (устройство автоматической идентификации воздушного судна) и поддержанием связи с наземными центрами управления, а также в режиме полного молчания.

В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что полеты российских военных самолетов выполняются над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Контроль в небе стран Балтии, не располагающих для этого собственной авиацией, осуществляют их союзники по НАТО. С 2004 года на основе ротации истребители стран - членов альянса базируются на базе Зокняй, где с сентября 2020 года находится контингент ВВС Италии, пребывание которого в конце декабря продлили на еще одну ротацию по апрель. С апреля 2014 года другую часть миссии разместили на авиабазе Эмари в Эстонии.