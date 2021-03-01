Постпред США заявила о наличии тем для сотрудничества с Россией в Совбезе ООН

ООН, 1 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что существуют сферы, в которых они мы могли бы сотрудничать с Россией в Совете Безопасности ООН. Об этом в понедельник заявила новый постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

"У нас есть разногласия, и большинство из вас знает, в чем они заключаются, но у нас также есть области, где мы надеемся сотрудничать с русскими. В частности, мы работаем вместе в Совете Безопасности, чтобы нести мир, безопасность и процветание миру", - сказала она в ходе пресс-конференции. Дипломат также отметила, что уже встречалась со своим российским коллегой Василием Небензей в пятницу, 26 февраля, и с нетерпением ждет совместной работы с ним.

Томас-Гринфилд также наметила возможные сферы сотрудничества с Китаем. "Наши отношения очень сложные, есть области, в которых мы значительно расходимся. Особенно это относится к правам человека. Но есть и такие области, где мы можем сотрудничать, например в вопросах борьбы с изменением климата", - подчеркнула дипломат, добавив, что США "никогда не откажутся от дипломатии как средства достижения своих целей".

В феврале первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сказал, что Томас-Гринфилд может рассчитывать на самое благоприятное отношение с российской стороны, и добавил, что двум странам "необходимо находить общую позицию, даже если столицы иногда расходятся по разным вопросам".