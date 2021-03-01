В Пентагоне отказались пояснить, считают ли Иран виновным в нападении на судно Израиля

ВАШИНГТОН, 1 марта. /ТАСС/. Министерство обороны США отказалось пояснить, считает ли американская сторона Иран виновным в нападении на израильское судно в Оманском заливе.

"Я бы направил вас к властям Израиля, поскольку речь идет о его судне. <...> У меня нет никаких оценок разведки [США на сей счет], о которых я бы сегодня мог говорить с этой трибуны", - заявил в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Иран в нападении на принадлежащее еврейскому государству судно Helios Ray в Оманском заливе на прошлой неделе. По его словам, "нет сомнений, что это была операция Ирана". Между тем МИД Ирана категорически отверг претензии Израиля.

26 февраля Морская торговая организация Соединенного Королевства проинформировала о взрыве на судне у побережья Оманского залива, никто не пострадал. В свою очередь, агентство Reuters со ссылкой на британскую компанию Dryad Global, занимающуюся вопросами обеспечения безопасности на море, сообщило, что речь идет о судне Helios Ray, которое направлялось в Сингапур из порта Даммам в Саудовской Аравии. По данным агентства, это судно принадлежит компании из Тель-Авива и используется для перевозки автотранспортных средств.