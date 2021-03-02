США заявили, что рассматривают ситуацию с Навальным как "неотложный приоритет"

ВАШИНГТОН, 2 марта. /ТАСС/. Власти США рассматривают ситуацию с Алексеем Навальным как "неотложный приоритет" для администрации, находятся в тесной координации с ЕС по этому вопросу. Об этом заявил в понедельник на регулярном брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы чрезвычайно тесно сотрудничали с ЕС и более широким кругом наших партнеров <...> по вопросу прав человека в России, включая вопрос Навального и тех, кто был несправедливо задержан после его ареста", - утверждал Прайс. Он при этом не стал говорить о каких-либо мерах, которые могут предпринять ЕС или Соединенные Штаты. "Достаточно сказать, что мы координировались очень тесно. Ничего из того, что мы делаем, не станет сюрпризом для ЕС и наоборот", - добавил представитель американского внешнеполитического ведомства.

Тогда его попросили уточнить, есть ли какие-то временные рамки относительно возможных действий со стороны США и их союзников. "Я бы не хотел обозначать это. Я скажу, что мы работаем над этим как над срочной задачей. Мы понимаем, что это вызов, о котором мы должны <...> продолжать высказываться в один голос. Нам нужно работать как с точки зрения риторики, так и с точки зрения действий. <...> Мы рассматриваем это как неотложный приоритет", - ответил Прайс.

В понедельник телекомпания CNN со ссылкой на источники в администрации США сообщала, что Вашингтон намерен ввести ограничительные меры в отношении России из-за ситуации вокруг Навального на текущей неделе. По сведениям CNN, введение рестрикций будет происходить в координации с Европейским союзом.

На прошлой неделе пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты намерены в течение нескольких недель ответить на приписываемые России недружественные шаги. Таким образом она прокомментировала публикацию в газете The Washington Post, в которой говорилось, что США готовят санкции и другие меры в отношении РФ в связи с масштабной кибератакой на американские компьютерные сети, а также ситуацией вокруг Навального.

Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево. Химкинский суд оставил его под стражей. 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный.