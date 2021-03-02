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Пандемия COVID-19

Байден заявил, что обсудит с мексиканским коллегой отправку вакцины от COVID-19 в Мексику

Американский лидер подчеркнул важность сотрудничества двух стран, отметив, что "США и Мексика сильнее", когда они вместе

ВАШИНГТОН, 2 марта. /ТАСС/. Президент США Джо Байден на переговорах с мексиканским коллегой Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором намерен обсудить вопрос отправки американских вакцин от коронавируса в Мексику. Об этом Байден заявил журналистам в начале переговоров, которые проходят в понедельник в виртуальном формате.

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"Мы собираемся поговорить об этом", - сказал Байден, отвечая на соответствующий вопрос. Трансляцию из Белого дома вели американские новостные телеканалы.

Обращаясь во время встречи к мексиканскому коллеге, Байден также подчеркнул важность сотрудничества двух стран, отметив, что "США и Мексика сильнее", когда они вместе.

В понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на регулярном брифинге на вопрос о том, рассмотрит ли Вашингтон возможный запрос Мексики о предоставлении препаратов, подтвердила позицию предыдущих американских властей, заявив, что страна не будет делиться вакцинами от коронавируса с другими государствами, пока все американцы не получат прививку.

Бывший президент США Дональд Трамп 8 декабря прошлого года подписал указ, запрещающий обеспечивать вакциной от коронавируса другие страны раньше американцев.

С конца декабря 2020 года в Мексике идет вакцинация от коронавируса. К настоящему времени власти использовали 2,45 млн доз для защиты медиков и пожилого населения. В Мехико 24 февраля началась прививочная кампания среди представителей старшей возрастной группы с применением разработанного в России препарата "Спутник V".

Теги
МексикаСШАБайден, Джозеф (Джо)Пандемия COVID-19
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