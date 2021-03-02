Сенат Конгресса США утвердил Мигеля Кардону на должность министра образования

ВАШИНГТОН, 2 марта. /ТАСС/. Сенат Конгресса США утвердил в понедельник кандидатуру Мигеля Кардоны на должность министра образования страны. Трансляция голосования велась на сайте верхней палаты законодательного органа.

В ближайшее время Кардона будет приведен к присяге. Он выступает за скорейшее возобновление работы школ в США, закрытых из-за пандемии.

Как заявил в декабре прошлого года президент США Джо Байден, в лице Кардоны страна "получит опытного и преданного своему делу школьного учителя". По словам Байдена, будущий министр поможет искоренить неравенство в американской системе образования, добьется повышения ставки учителей, а также обеспечит бесплатный доступ к детским садам детям в возрасте 3-4 лет.

Кардона, имеющий пуэрто-риканское происхождение, ранее являлся главой управления по образованию штата Коннектикут.