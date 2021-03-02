Глава регулятора коммунальных служб Техаса ушла в отставку после массовых отключений света

НЬЮ-ЙОРК, 2 марта. /ТАСС/. Глава Комиссии по вопросам деятельности коммунальных служб Техаса подала в отставку после массовых отключений электроэнергии, вызванных экстремальными морозами в середине февраля в этом штате. Об этом сообщило в понедельник агентство Associated Press.

По его информации, заявление об отставке председатель надзорного органа ДиЭнн Уолкер направила в понедельник губернатору штата республиканцу Грегу Эбботту. В документе Уолкер призналась, что частично несет ответственность за массовые отключения электроэнергии. При этом она отметила, что другие причастные также должны "с честью и достоинством признать, что их действия или бездействие привели к тому, что ситуация сложилась таким образом".

Комиссия по вопросам деятельности коммунальных служб состоит из трех человек и осуществляет регулирующую деятельность в отношении компаний, предоставляющих коммунальные услуги жителям штата. В частности, под ее контролем находится компания ERCOT (Electric Reliability Council of Texas), которая является крупнейшим оператором электросети в Техасе и обслуживает порядка 90% населения. 23 февраля четыре члена совета директоров данной фирмы также подали в отставку из-за массовых отключений электроэнергии.

Сильные морозы и снегопады в Техасе в феврале привели к многочисленным сбоям в работе системы электроснабжения штата. В результате миллионы жителей были либо полностью, либо частично лишены электроснабжения. Те энергетические компании, которые смогли продолжать работу, взвинтили цены за свои услуги, многие жители штата получили огромные счета за электроэнергию. В течение трех-четырех дней, как сообщила позже телекомпании CNN, энергосистема штата находилась на грани полного коллапса.