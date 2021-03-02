Представители США и Южной Кореи обсудили важность координации по вопросу КНДР

ВАШИНГТОН, 2 марта. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и начальник управления национальной безопасности администрации президента Республики Корея Со Хун обсудили по телефону важность координации в вопросах, касающихся КНДР. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Белого дома.

"[Они] подтвердили силу союза США и Южной Кореи, свою общую приверженность тесной координации относительно КНДР и важность поддержания мира и стабильности на Корейском полуострове", - говорится в сообщении.

"Они также обсудили ряд общих внешнеполитических приоритетов, в числе которых борьба с пандемией и противодействие изменению климата", - добавили в пресс-службе Белого дома.