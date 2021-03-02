Комиссия в США заявила, что власти не готовы к защите от угроз в сфере ИИ

ВАШИНГТОН, 2 марта. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов не готовы противостоять угрозам, связанным с развитием искусственного интеллекта (ИИ). Такой вывод содержится в опубликованном в понедельник докладе федеральной независимой Комиссии по национальной безопасности в области искусственного интеллекта.

"США должны действовать сейчас, чтобы внедрять системы ИИ и инвестировать значительно больше ресурсов в инновации в области ИИ, чтобы охранять свою безопасность, способствовать процветанию и защитить будущее демократии. Сегодня власти не организуют и не инвестируют в то, чтобы выиграть технологическое соревнование <...> и не готовы защищаться от связанных с ИИ угроз", - говорится в документе.

Помимо прочего, внимание в докладе уделяется развитию ИИ в России и КНР. "Впервые со времен Второй мировой войны технологическое превосходство Америки - основа ее экономической и военной мощи - находится под угрозой. Китай располагает мощью, талантом и амбициями, чтобы превзойти США в качестве мирового лидера в области искусственного интеллекта в следующее десятилетие, если текущие тенденции не изменятся. Одновременно искусственный интеллект усиливает угрозу, исходящую от кибератак и кампаний по дезинформации, которые Россия, Китай и другие используют для проникновения в наше общество, кражи наших данных и вмешательства в наши демократические [процессы]", - считают авторы документа.

Как поясняет газета The Hill, означенная комиссия была создана в 2019 году, большинство ее членов были назначены Конгрессом США. В числе работавших над докладом представители Google, Microsoft и других технологических компаний, а также эксперты из научных кругов. Доклад призван служить национальной стратегией федеральному правительству по составлению концепции в области ИИ, в частности как средства сохранения конкурентоспособности против КНР и интеграции ИИ в оборонный сектор, поясняет издание. Газета отмечает, что авторы доклада рекомендует властям страны осуществить "значительные изменения", чтобы в области использования ИИ в целях национальной безопасности оставаться на одном уровне с такими странами, как КНР и Россия.