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YouTube повторно заблокировал аккаунт адвоката Трампа Джулиани

Канал заблокирован на две недели

ТАСС, 2 марта. Видеохостинг YouTube временно заблокировал действие учетной записи Рудольфа Джулиани - личного адвоката экс-президента США Дональда Трампа. Об этом представитель хостинга сообщил в понедельник агентству Bloomberg.

"Мы удалили контент с канала Рудольфа Джулиани за нарушение нашей политики продаж регулируемых товаров, которая запрещает контент, призывающий к употреблению никотина, и за нарушение нашей политики обеспечения честности президентских выборов", - приводит агентство слова представителя YouTube.

Отмечается, что канал Джулиани заблокирован на две недели. При повторном, третьем, нарушении в течение 90 дней он может быть заблокирован бессрочно.

27 января представители YouTube сообщили о продлении на неопределенный срок введенных 12 января ограничений в отношении учетной записи бывшего главы вашингтонской администрации Дональда Трампа. Рестрикции коснулись и Джулиани, которому хостинг запретил зарабатывать деньги на своей платформе.

Данные решения были вызваны событиями 6 января, когда сторонники республиканца Трампа отправились штурмовать Конгресс, где в тот день утверждались итоги состоявшихся в стране 3 ноября прошлого года президентских выборов, на которых одержал победу демократ Джо Байден. В результате беспорядков тогда погибли пять человек, в том числе сотрудник полиции Капитолия.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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