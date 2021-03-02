В Верховной раде пояснили, почему СБУ отключила новый оппозиционный телеканал

КИЕВ, 2 марта. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) отключила новый оппозиционный телеканал "Перший незалежний" ("Первый независимый") через час после начала его первого эфира, так как связала основавших его журналистов с теми лицами, против которых были введены санкции. Об этом во вторник с трибуны парламента заявил депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ) Нестор Шуфрич.

"Мы выяснили, что причиной отключения [телеканала] стало даже не решение СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины) <...>, а просто письмо СБУ, в котором обращается внимание на то, что основатели нового телеканала <...> - лица, связанные с теми, относительно кого [ранее] были наложены санкции", - сказал оппозиционный депутат.

Шуфрич раскритиковал такой механизм отключения канала от эфира, назвав его "надуманным, незаконным, нечеловечным". Он подчеркнул, что телеканал на 100% основан журналистами, и пояснил прекращение его вещания страхом центральной власти страны перед критикой в ее адрес. Депутат пообещал, что оппозиция будет бороться за право украинских журналистов на профессию, за право граждан на получение информации и на свободу слова в государстве.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел санкции против украинских телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK и их владельца - депутата Верховной рады от ОПЗЖ Тараса Козака. Глава государства заявил, что эти ресурсы ведут информационную войну против Украины. В тот же вечер все три телеканала прекратили эфирное вещание.

В дальнейшем журналисты трех СМИ создали новую компанию "Медиахолдинг новости" и получили контроль над региональным телеканалом "Первый независимый", на базе которого и возобновили свою деятельность. Первый эфир состоялся 26 февраля, и почти сразу вещание было отключено. В тот же вечер на сайте телеканала "112 Украина" появилось сообщение, в котором отмечалось, что "телекоммуникационные и кабельные провайдеры, а также спутниковые операторы получили требование от Службы безопасности Украины не предоставлять никаких услуг телеканалу, несмотря на действующие договоры и соглашения".

Секретарь СНБО Алексей Данилов в пятницу заявил, что "Первый независимый" может подпасть под санкции, как и "112 Украина", NewsOne, ZIK, в случае нарушения украинского законодательства. Коллектив телеканала выступил с заявлением о том, что его отключение - это произвол властей. Об этом, в частности, идет речь в письме, которое журналисты направили западным международным организациям. Сотрудники СМИ попросили у них поддержки и защиты, а также пообещали "воевать с нынешней властью" Украины. В ОПЗЖ заявили, что отключение телеканала стало элементом "диктатуры [президента Украины Владимира] Зеленского" и "узурпации власти" со стороны главы государства.