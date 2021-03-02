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Минск и Москва полны решимости создать объединение, к которому "комар носа не подточит"

По словам президента Белоруссии, при этом "никто не упрекнет, что кто-то посягнул на чью-то независимость, суверенитет"

МИНСК, 2 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва полны решимости создать такое объединение двух стран в рамках Союзного государства, что "комар носа не подточит".

"Мы полны решимости, это было наше общее мнение создать такое объединение Беларуси и России в Союзном государстве, что комар носа не подточит", - сказал Лукашенко во вторник, принимая с докладом премьер-министра Романа Головченко, сообщает агентство БелТА.

По словам президента, при этом "никто не упрекнет, что кто-то посягнул на чью-то независимость, суверенитет". "Все будет красиво и достойно", - подчеркнул Лукашенко.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссия
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