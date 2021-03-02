В Раде заработала сенсорная система для персонального голосования депутатов

КИЕВ, 2 марта. /ТАСС/. Сенсорная система, созданная для того, чтобы депутаты не голосовал за своих коллег, начала работать во вторник в парламенте Украины. Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков.

"Депутаты регистрировались уже по новой системе - нажимая и зеленую, и сенсорную кнопки", - сказал Разумков на пленарных заседаниях.

По его словам, теперь депутаты и во время голосования должны нажимать одной рукой кнопки "за", "против" или "воздержался", а другой - нажимать на сенсорную кнопку и удерживать до завершения процесса голосования.

В Верховной раде долгое время серьезной стало персональное голосование парламентариев, получившее название "кнопкодавство". Речь идет о фактах голосования депутатов за своих коллег при их отсутствии. Систему для предотвращения такого голосования депутатов Верховной рады пытались ввести в действие с 2008 года, однако она заработала только спустя через 13 лет после выдвижения такой инициативы.

Для борьбы с этой тенденцией на Украине был принят закон о наказании депутатов за "неличное голосование", который вступил в силу 16 января 2020 года. Он предполагает штраф от 51 тыс. до 85 тыс. гривен (от $1,8 тыс. до $2,9 тыс.).

В феврале этого года офис генпрокурора Украины впервые предъявил обвинение депутату Верховной рады по фактам голосования на пленарном заседании за отсутствующего парламентария. В прокуратуре заявили, что депутат "неоднократно совершал неличное голосование с использованием персональной карточки коллеги", но не уточнили его фамилию. По данным украинских СМИ, обвинение предъявлено депутату Владиславу Поляку из группы "Доверие".

О сенсорной кнопке

В 2008 году Институт проблем математических машин и систем смонтировал на каждом пульте для голосования депутатов Рады дополнительную сенсорную кнопку. Вторая кнопка не позволяла голосовать за отсутствующего депутата. Но оказалось, что депутат с большими ладонями и пальцами мог голосовать одной рукой за себя и своего коллегу. Тогда специалисты перенесли кнопку вниз пульта, но систему так и не запустили в работу.

Об этой сенсорной кнопке вспомнили во времена президентства Виктора Януковича (2010-2014 годы). Однако депутаты выявили, что систему можно обмануть и голосовать за отсутствующего соседа. Ее запуск вновь отложили.

К вопросу дополнительной кнопки парламент вернулся в феврале 2021 года на фоне скандала с "кнопкодавством". Спикер Разумков дал поручение протестировать сенсорную кнопку. Она оказалась пригодной к работе и соответствует всем нормам.