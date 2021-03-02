Премьер Грузии обвинил оппозицию в деструкции, несмотря на начавшийся диалог

ТБИЛИСИ, 2 марта. /ТАСС/. Оппозиционные партии Грузии, пытавшиеся с утра пикетировать здание парламента, ведут себя деструктивно, несмотря на то, что в понедельник состоялся первый раунд диалога при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля. Об этом во вторник заявил журналистам премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили.

"Это [попытка пикета парламента] является антигосударственным, незаконным и деструктивным действием, что не соответствует интересам диалога, который мы начали с нашей командой. Еще вчера я со своей стороны заявил о готовности и сделал первый шаг на пути диалога от имени нашей команды. Мы готовы продолжить конструктивный диалог", - сказал Гарибашвили.

Деструктивными действия оппозиции назвали исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе и мэр Тбилиси Каха Каладзе. "Мне не понятно, вчера начался диалог, а сегодня мы опять с их стороны [оппозиции] получаем радикализм и деструкцию. Это ни к чему хорошему не приведет те партии, которые подобное творят. Я еще раз хочу призвать всех воздержаться от радикализма и соизволить сесть за стол переговоров", - сказал Каладзе журналистам.

Представители оппозиции, их сторонники, которые требуют освобождения депутата, главы партии "Единое национальное движение" Ники Мелии, с утра устроили митинг у стен парламента. Они расположились у входов в законодательный орган, освистывая парламентариев, приезжающих на работу. Время от времени демонстранты устраивали потасовку с полицией и пытались перекрыть улицу. Стражам порядка пришлось задержать семь человек.

Глава Евросовета с 28 февраля по 2 марта совершил визит в Тбилиси, в ходе которого заявил о необходимости начать диалог для разрешения политического кризиса. Первая такая встреча властей и оппозиции при посредничестве Мишеля состоялась в понедельник вечером. Стороны договорились продолжить диалог. Глава Евросовета, в свою очередь, пожелал, чтобы стороны договорились к 16 марта, когда в Брюсселе состоится встреча премьера Грузии по вопросам выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС.

Оппоненты действующей власти настаивают на освобождении депутата, главы партии "Единое национальное движение" Ники Мелии, на проведении досрочных парламентских выборов или плебисцита на тему внеочередного голосования. Они заявляют, что не откажутся от акций протеста, пока не будет достигнут прогресс в переговорах. На 5 марта у них запланирован пикет Дома правительства в Тбилиси.

Арест Мелии

23 февраля в Грузии был арестован депутат, глава оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Ника Мелия за неуплату залога в размере 40 тыс. лари (более $12 тыс.). Он является обвиняемым по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года. 18 февраля, на следующий день после вынесения вердикта суда, санкционировавшего арест политика, из-за разногласий с коллегами по этому вопросу в отставку подал тогдашний премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

Сам Мелия с 16 февраля находился в офисе партии, и его сторонники не позволяли полиции войти и арестовать его. Для ареста политика пришлось провести спецоперацию в офисе ЕНД, силовики применили перцовый газ против собравшихся сторонников Мелии. Представители оппозиции с 23 февраля устраивают акции протеста с требованием освобождения политика, а также назначения досрочных парламентских выборов. У здания парламента в Тбилиси разбиты порядка 20 палаток, в которых до сих пор ночуют люди.