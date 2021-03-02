Лукашенко заявил, что многовекторность политики Белоруссии служит интересам ее экономики

МИНСК, 2 марта. /ТАСС/. Белоруссия проводит многоверкторную политику, чтобы продвигать свои экономические интересы и обеспечивать рынки сбыта свой продукции. Об этом заявил во вторник президент республики Александр Лукашенко на совещании по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере.

"Наша многовекторность обусловлена прежде всего нашей экономической политикой. Если Российская Федерация сегодня готова весь экспорт Беларуси потребить, ну так и вектор будет в том направлении. Но Россия не готова. Мы вынуждены и машиностроительную продукцию, и продукты питания, и нефтехимию, и химию продавать на внешних рынках, в третьих странах. И мы должны это обеспечивать и дипломатически, и политически", - приводит слова президента агентство БелТА.

Он добавил, что Минск старается выстраивать дружественные отношения с другими соседями и заинтересован в сотрудничестве с Западом в целом, где есть финансовые и технологические ресурсы, а также с Китаем. "Как же не обеспечивать этот вектор? Но при этом мы говорим, что Россия - это незыблемо, это основное направление, по которому мы готовы двигаться", - заявил белорусский лидер. По его словам, руководство России "понимает белорусскую сторону в этом вопросе".