Лукашенко: Белоруссия и Россия проработают вопрос сближения налоговых систем

МИНСК, 2 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в рамках работы с Россией над интеграционными дорожными картами, стороны рассмотрят в ближайшее время вопрос сближения налоговых систем двух государств. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера по итогам совещания по вопросам белорусско-российского сотрудничества.

"[Президент РФ Владимир] Путин мне говорит: "Я готов направить к тебе [премьер-министра России Михаила] Мишустина. Ваше правительство, наше правительство, налоговики сядут и тебе доложат суть предложений Российской Федерации, после того как мы месяц примерно поработаем". Я согласился", - приводит пресс-служба слова Лукашенко.

Он отметил, что белорусская сторона готова рассмотреть российские предложения. "Если это действительно новации, если они на пользу Беларуси, мы это примем. Как Путин сказал, если это не подходит - мы и работать не будем ни по одному направлению. Его было предложение: давайте сделаем то, что мы можем сегодня принять. Что тут плохого? Ничего плохого в этом не вижу", - добавил Лукашенко.

Он также рассказал, что в ходе обсуждения в Сочи дорожных карт стороны констатировали, что по большинству из них нет никаких вопросов, "их можно подписывать прямо сейчас", но по нескольким направлениям сотрудничества есть нюансы, которые требуют доработки. По его словам, это как раз касается сближения налоговых систем. "Главное, чтобы это было прозрачно и для Беларуси, и для России. Чтобы не было здесь каких-то недомолвок, чтобы это не вызывало каких-то подозрений", - сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии подчеркнул, что все переговоры с РФ были основаны на создании единой системы по всем направлениям, "чтобы это было еще теснее, чем сотрудничество округов и республик в самой Российской Федерации". "У нас есть твердое понимание, что это наше общее Отечество - от Бреста до Владивостока, - где сегодня существуют два независимых государства", - сказал президент Белоруссии.

При этом Лукашенко отметил, что как первый президент республики он больше всех заинтересован в сохранении суверенитета государства. "В противном случае можно перечеркнуть всю четверть века, которую мне пришлось работать президентом", - сказал глава государства.