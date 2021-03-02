Парламент Абхазии намерен оценить ситуацию с поездкой экс-помощника президента в Грузию

СУХУМ, 2 марта. /ТАСС/. Парламент Абхазии на сессии в среду намерен дать оценку ситуации с поездкой бывшего помощника президента республики Бинура Квирая в Грузию. Об этом сообщил собравшимся на площади Свободы в Сухуме спикер парламента Валерий Кварчия.

"Обсудим сложившуюся ситуацию. Если доверяете нам, завтра на сессии [планируем] дать оценку", - сказал Кварчия собравшимся у здания парламента представителям оппозиции.

"Если мы думаем о своей родине, не надо думать только о том, как заработать деньги", - заявил Кварчия, отметив, что размещенное в соцсетях видео с бывшим помощником президента "всех озадачило и возмутило"

Член высшего совета оппозиционной общественной организации "Аруаа" (объединяет ветеранов войны с Грузией) Темур Надарая заявил, что парламент попросили рассмотреть постановление о запрете торговых отношений с Грузией до того момента, пока эта страна не признает независимость Абхазии. После выступления он призвал собравшихся на площади у парламента расходиться. Ранее сообщалось, что, по данным милиции, в собрании приняли участие порядка 150 человек

Представители организации ветеранов войны "Аруаа" собрались во вторник на площади Свободы после информации о поездке Квирая в Грузию. Они делегировали своих представителей для встречи с руководством страны.

В соцсетях в Абхазии ранее было размещено видео, на котором Квирая в ходе застолья произносит тост в честь Давида Кварацхелия, воевавшего против абхазского народа, называя его своим другом, и заявляет о готовности заложить парк в его честь. В пресс-службе президента Абхазии Аслана Бжании во вторник заявили, что Квирая 19 февраля сложил полномочия помощника президента, и никто не давал ему поручений вести переговоры с властями Грузии. В Службе госбезопасности Абхазии ТАСС поясняли, что видео, распространенное в сети, было снято еще в прошлом году в селе Скурча Очамчырского района Абхазии.