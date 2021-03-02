Лукашенко допустил, что Минск закупит военные самолеты РФ на остаток кредита для БелАЭС

МИНСК, 2 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хотел бы использовать остаток российского госкредита, выделенного ранее на строительство БелАЭС, для закупки в России новых военных самолетов. Об этом во вторник сообщила президентская пресс-служба.

Глава государства напомнил, что вопрос предоставления кредита на эти цели обсуждался с руководством России, когда еще только задумывалось строительство БелАЭС. "И тогда я так по-дружески [президенту России Владимиру] Путину говорю: если я сэкономлю, то вы этот кредит оставьте в Беларуси на другие нужды, допустим на военные", - сказал Лукашенко на совещании по вопросам белорусско-российского военного сотрудничества.

По его словам, при строительстве БелАЭС удалось сэкономить благодаря низкой стоимости строительных услуг и удобной логистике для доставки комплектующих. "Естественно, что здесь дешевле станция. Вот откуда пошла эта тема, но мы ее не обсуждали (на переговорах с Владимиром Путиным в Сочи 22 февраля 2021 года). Я помню обещание президента России. Единственное, сказал: если это не напряг для экономики России, мы будем использовать остаток этого кредита, в том числе и на военные нужды. Может быть, и на закупку самолетов и более современной техники. Отторжения [с российской стороны] не было", - отметил Лукашенко.

На сооружение АЭС Россия выделила Белоруссии кредит в размере $10 млрд, что покрывает 90% стоимости контракта. Оставшиеся 10% были дополнительно прокредитованы Внешэкономбанком РФ по просьбе белорусской стороны. Ранее РФ согласилась рассмотреть заявку Белоруссии о реструктуризации кредита. Срок кредита был продлен на два года, ставка снижена до 3,3% годовых.