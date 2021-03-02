Блинкен заявил, что до возвращения к ядерной сделке с Ираном еще долго

ВАШИНГТОН, 2 марта. /ТАСС/. Возвращение США к ядерной сделке с Ираном пока остается отдаленной перспективой. Об этом заявил глава Госдепартамента Энтони Блинкен в опубликованном во вторник подкасте бывшего госсекретаря и экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.

"Посмотрим, до возвращения туда, где мы были [до выхода США из ядерной сделки], еще предстоит долгий путь. Мы не знаем, что будет делать Иран. Но я считаю, что есть по крайней мере возможность заняться ядерной проблемой, а затем, я надеюсь, и другими вопросами", - сказал он, комментируя перспективы восстановления ядерной сделки.

Блинкен добавил, что надо вернуться к прежнему соглашению, которое гарантировало, что для создания ядерного оружия Ирану потребуется как минимум год. Теперь же, отметил госсекретарь, этот срок гораздо меньше. Уже затем можно будет подумать, можно ли как-то усовершенствовать соглашение и заняться другими вопросами - действиями Ирана в регионе и его программой по созданию баллистических ракет.

Восстановление договоренностей по иранской ядерной программе стало одним из главных пунктов внешнеполитической программы президента США Джо Байдена еще во время избирательной кампании. Однако пока договориться о проведении встречи по этому вопросу не удалось. В Тегеране отказались принимать участие в предложенной ЕС встрече по ядерной сделке с участием представителей Вашингтона после того, как США нанесли удар по проиранским формированиям в Сирии.