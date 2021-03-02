США внесли в санкционный список двух лидеров йеменских мятежников

ТАСС, 2 марта. Министерство финансов США во вторник объявило, что вводит санкции в отношении двух лидеров йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы). Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США внесло в санкционный список двух ключевых бойцов движения "Ансар Аллах", поддержку которому оказывает Иран. Их действия способствовали продлению гражданской войны в Йемене и усугубили гуманитарный кризис в этой стране", - указывается в тексте.

Отмечается, что Мансур ас-Саади и Ахмед аль-Хамзи несут ответственность за атаки, направленные против гражданского населения, коммерческих судов в международных водах и граничащих с Йеменом стран.

16 февраля США официально исключили йеменских мятежников из списка террористов. Вместе с тем 13 февраля руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что администрация президента Джо Байдена намерена усиливать давление на лидеров движения "Ансар Аллах", предыдущие санкции против ряда лидеров хуситов также были сохранены.

Конфликт в Йемене продолжается с августа 2014 года. Военная конфронтация усилилась после вторжения в страну в марте 2015 года войск коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Продолжающаяся война привела к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.