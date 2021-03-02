CNN: американский спутник снял новую постройку на предполагаемом ядерном полигоне КНДР

НЬЮ-ЙОРК, 2 марта. /ТАСС/. Американский спутник снял изображения, которые, по мнению экспертов США, могут свидетельствовать о том, что КНДР ведет скрытую работу на полигоне в Йондоктоне в окрестностях города Кусон. Как сообщил во вторник телеканал CNN, американская разведка полагает, что этот полигон используется для хранения ядерного оружия.

По его сведениям, проанализировав спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies за 11 февраля, эксперты Миддлберийского института увидели новую постройку, которая, по их мнению, призвана скрыть входы в подземные туннели, ведущие к хранилищам ядерного оружия. "Изображения, опубликованные Maxar, указывают на пару входов в туннель в декабре 2019 года и новую похожую на здание структуру, которую видно [на снимках] в феврале 2021 года", - приводит телеканал слова профессора Джеффри Льюиса.

Выступая 22 января на регулярном брифинге для журналистов, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что администрация Байдена собирается подготовить новую стратегию в отношении КНДР и проводить курс в том числе на сдерживание Пхеньяна.

Предыдущий президент США Дональд Трамп предпринял беспрецедентное личное участие в переговорах с КНДР, которые были призваны решить проблему денуклеаризации Корейского полуострова. В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР, по итогам которого был принят совместный документ. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. В феврале 2019 года в Ханое прошел второй такой саммит. Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын на нем после нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ. 30 июня 2019 года между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном состоялась третья по счету встреча, которая прошла в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея. 5 октября 2019 года представители США и КНДР встретились в Швеции на рабочем уровне, но эти переговоры закончились безрезультатно.