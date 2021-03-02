Хуситы заявили об ударе по военным самолетам в аэропорту саудовского города Абха

КАИР, 2 марта. /ТАСС/. Мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) атаковало во вторник международный аэропорт саудовского города Абха. Об этом, как передает телеканал Almasirah, заявил официальный представитель ВС мятежников бригадный генерал Яхья Сариа.

По его словам, целью нападения были расположенные на территории воздушной гавани ангары с боевыми самолетами. Он также указал, что удар был нанесен с использованием несущего боезаряд беспилотника "Касеф-2" (К-2), а "попадание было точным". "Эта атака стала ответом на эскалацию воздушных рейдов врагом и продолжающуюся блокаду Йемена", - сказал Сариа.

Ранее в возглавляемой Эр-Риядом аравийской коалиции сообщили, что расчеты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили заминированный беспилотник хуситов в южном регионе королевства. В альянсе также обвинили мятежников в "непрекращающихся попытках атаковать мирных жителей и гражданские объекты".

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Продолжающийся более пяти лет конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.

Хуситы систематически осуществляют атаки, главной целью которых остается Саудовская Аравия и ее инфраструктура. В воскресенье Сариа заявлял, что силы "Ансар Аллах" провели операцию "в тылу" королевства, задействовав баллистическую ракету и 15 беспилотников. В альянсе утверждали, что перехватили ракету и шесть дронов.