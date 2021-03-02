Фракция ОПЗЖ в Раде предложила признать трагедию 2 мая в Одессе тяжким преступлением

КИЕВ, 2 марта. /ТАСС/. Фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной раде Украины зарегистрировала проект заявления парламента, которым трагедия 2 мая 2014 года в Одессе признается "одним из самых тяжелых и кровопролитных преступлений" за 30 лет независимости страны. Об этом сказано в сообщении партии во вторник.

"Принятие Верховной радой данного заявления будет способствовать полному и всестороннему расследованию всех обстоятельств, имевших место во время массовых беспорядков 2 мая 2014 года в Одессе, а также привлечению к ответственности виновных лиц", - говорится в нем. Кроме того, уверены во фракции, принятие заявления позволит помочь в установлении причины указанных событий, дать оценку действиям правоохранительных органов.

В документе подчеркивается недопустимость дальнейшего промедления в расследования трагедии, осуждается деятельность сотрудников правоохранительных органов и других лиц, причастных к возникновению столкновений и массовых беспорядков.

"Украинское общество требует справедливости, возвращения государства к утраченным принципам верховенства права и равенства всех перед законом и судом", - подчеркнули в ОПЗЖ.

Трагедия в Одессе

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) и так называемой самообороны "майдана" напали на палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. В тех трагических событиях, по официальным данным МВД Украины, погибли 48 человек, более 240 получили ранения. При этом власти объявили зачинщиками беспорядков исключительно сторонников "антимайдана".

Однако продолжавшееся несколько лет следствие так и не смогло доказать в суде их вину. В результате все, кого удалось изначально задержать, были оправданы по этому делу.

В сентябре 2019 года Государственное бюро расследований Украины в связи с событиями в Одессе завело дело против бывшего спикера Рады Андрея Парубия. Его инициатором выступил юрист Андрей Портнов. Сам Парубий сообщал, что его действия в уголовном деле классифицированы как "создание и координация вооруженных группировок с целью совершения массовых беспорядков". В октябре 2019 года Рада провалила инициативу о создании временной следственной комиссии по делу о беспорядках в Одессе, предложенную фракцией ОПЗЖ.