ABC: губернатора штата Нью-Йорк лишат права единолично вводить меры по коронавирусу

НЬЮ-ЙОРК, 3 марта. /ТАСС/. Законодатели штата Нью-Йорк договорились лишить местного губернатора Эндрю Куомо права единолично вводить или отменять меры в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщила во вторник телекомпания NBC .

По ее данным, соответствующую прерогативу губернатор Нью-Йорка получил в марте прошлого года на фоне резкого роста числа заражений коронавирусом в штате. Однако на фоне улучшающейся ситуации с пандемией в штате, а также ряда скандалов, в которых оказался замешан Куомо, законодатели приняли решение лишить его возможности вводить и снимать ограничительные и другие меры по борьбе с коронавирусом без согласования с заксобранием.

"Думаю, все понимают, как дела обстоят сейчас по сравнению с прошлым мартом, - отметила в связи с этим лидер демократического большинства в верхней палате законодательного собрания штата Андреа Стюарт-Казинс. - Нам, определенно, по-прежнему нельзя медлить с принятием мер, но также необходимо начать подвергать их усиленным проверкам и контролю".

Ожидается, что голосование по этой инициативе пройдет в заксобрании штата, обе палаты которого контролируются демократами - однопартийцами губернатора, 5 марта. По оценкам телекомпании, она будет одобрена.

Ранее две бывшие подчиненные Куомо - Шарлотта Беннет и Линдси Бойлан - выступили с утверждением, что подверглись сексуальным домогательствам с его стороны. Беннет выступила с обвинениями в отношении Куомо в минувшую субботу, Бойлан - в декабре 2020 года. Губернатор в обоих случаях это отрицает. Кроме того, еще одна женщина, не входившая в штат администрации губернатора, в понедельник обвинила его в неподобающем поведении.

Это уже не первый громкий скандал за последние месяцы, в котором замешан губернатор Нью-Йорка. Ранее федеральные власти США и прокуратура нью-йоркского района Бруклин начали расследование в отношении администрации Куомо, подозреваемой в сокрытии истинного числа умерших от последствий заражения коронавирусом в домах престарелых штата весной и летом прошлого года.