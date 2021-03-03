Байден отзывает кандидатуру Ниры Тэнден на пост в администрации США

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Президент США Джо Байден отзывает кандидатуру Ниры Тэнден на пост руководителя административно-бюджетного управления Белого дома. Как сообщается в распространенном во вторник заявлении американского лидера, такое решение он принял по просьбе самой Тэнден, которая была подвергнута критике рядом американских законодателей.

"Я принял просьбу Ниры Тэнден снять ее кандидатуру", - заявил Байден. Он подчеркнул, что с "огромным уважением относится" к достижениям и опыту Тэнден и "с нетерпением ждет, что она будет работать" в его администрации в какой-либо другой роли.

В распространенном Белым домом пресс-релизе приводится письмо самой Тэнден к Байдену. "Я ценю, как усердно вы и ваша команда в Белом доме работали, чтобы добиться моего утверждения [на указанный пост]. К сожалению, сейчас кажется очевидным, что нет дальнейших перспектив, чтобы получить утверждение. Я не хочу, чтобы продолжающееся рассмотрение моей кандидатуры отвлекало вас от других ваших приоритетов", - пишет она.