Госдеп призвал мирно "снять озабоченности", связанные с выборами в Сальвадоре

ТАСС, 3 марта. Власти Соединенных Штатов приветствовали активное участие граждан Сальвадора в выборах депутатов Законодательной ассамблеи (однопалатный парламент) и призвали к мирному устранению проблемных вопросов, возникших в ходе избирательного процесса.

"Мы приветствуем широкое участие сальвадорцев в выборах, несмотря на многие проблемы, связанные с пандемией COVID-19. Эти результаты отражают голоса сальвадорского народа. Мы настоятельно призываем все стороны работать вместе, чтобы мирным путем снять озабоченности по поводу этих выборов", - говорится в распространенном во вторник заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что стабильность в социальной, экономической и политической сферах в Сальвадоре требует укрепления демократических институтов в стране. "И его политические лидеры должны взять на себя обязательства по искоренению коррупции, уважению принципа разделения властей, повышению прозрачности и уважению прав человека, включая свободу слова", - отмечается в тексте.

В понедельник оппозиция Сальвадора обратилась в Верховный избирательный суд страны с жалобой на президента республики Найиба Букеле, обвинив его в нарушении избирательного законодательства в день выборов депутатов. После рассмотрения жалобы политика обязали не публиковать информацию в соцсетях и не давать пресс-конференции до окончания подсчета голосов. В последние часы волеизъявления глава государства выступил на пресс-конференции, часть его речи оппоненты расценили как призыв голосовать за созданную им партию "Новые идеи". Согласно законам Сальвадора, агитация запрещена за три дня до голосования и в день выборов.

28 февраля в стране завершилось голосование на выборах депутатов парламента. Избирательные комиссии ведут подсчет голосов. По предварительным данным, в волеизъявлении приняли участие более 2 млн из 5,4 млн избирателей, внесенных в списки.