Блинкен провел переговоры с лидером венесуэльской оппозиции

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре обсудил с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо ситуацию в Боливарианской Республике. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Госдепа.

"Блинкен подчеркнул важность возврата к демократии в Венесуэле путем свободных и честных выборов. Госсекретарь <...> описал наши (США - прим. ТАСС) усилия по работе с единомышленниками, в числе которых ЕС, Группа Лимы, Организация американских государств и Международная контактная группа, чтобы усилить многостороннее давление <...> в целях мирного демократического перехода", - говорится в сообщении.

Помимо этого, стороны обсудили гуманитарную ситуацию в Венесуэле. "Госсекретарь Блинкен приветствовал усилия по поиску решений для облегчения их (венесуэльцев - прим. ТАСС) страданий и [заявил о] намерении США продолжать оказывать помощь", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.