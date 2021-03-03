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Вице-президент США обсудила с австралийским премьером Мьянму и Китай

Камала Харрис и Скотт Моррисон также пообещали развивать сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Вице-президент США Камала Харрис и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон во вторник обсудили по телефону сотрудничество двух стран, а также вопросы, связанные с Китаем и ситуацией в Мьянме.

"[Стороны] обсудили возможности для дальнейшего сотрудничества в решении глобальных и региональных задач, в том числе связанных с изменением климата, Китаем, Мьянмой и другими региональными вопросами", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой вице-президента США.

Помимо этого, Харрис и Моррисон обсудили важность взаимодействия для восстановления экономики от последствий пандемии. "Вице-президент и премьер-министр пообещали развивать сотрудничество США и Австралии в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами", - отмечается в пресс-релизе.

Теги
АвстралияСШАКитайМьянмаМоррисон, СкоттХаррис, Камала
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