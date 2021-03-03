Демократы в Конгрессе США вновь требуют предоставить им налоговую отчетность Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 3 марта. /ТАСС/. Демократы в Палате представителей Конгресса США повторно добиваются предоставления им налоговых деклараций бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на материалы суда столичного округа Колумбия.

В них указывается, что Комитет по надзору и правительственной реформе в конце февраля текущего года вновь направил американскому подразделению базирующейся во Франции фирмы Mazars повестку с требованием предоставить налоговые декларации и финансовую отчетность Трампа за несколько лет. Аналогичная повестка была направлена этой компании, которая ранее готовила финансовую отчетность Трампа, членов его семьи, а также его бизнеса, в 2019 году. Однако ее действие прекратилось с началом работы нового состава американского законодательного органа, определенного по итогам всеобщих выборов в ноябре 2020 года.

Демократы указывают, что сведения о налоговых отчислениях Трампа нужны им, чтобы проверить домыслы о том, что у бывшего американского лидера имелись финансовые связи с иностранными компаниями, что в свою очередь могло привести к конфликту интересов. В случае если эти опасения подтвердятся, законодатели рассчитывают разработать нормы, которые препятствовали бы возникновению подобных ситуаций в будущем.

Ранее информация о налоговых отчислениях Трампа и его компании Trump Organization за восемь лет была предоставлена прокурору округа Нью-Йорк (находится в одноименном штате) Сайрусу Вэнсу. Он проводит расследование, касающееся роли, которую якобы мог играть Трамп в выплате денег за молчание женщинам, утверждавшим, что они вступали в прошлом в интимную связь с ним, а также возможных нарушений в налоговой и банковской сферах. Согласно американскому законодательству, эти материалы не могут быть опубликованы в открытом доступе.

Политические оппоненты Трампа еще со времен президентской гонки 2016 года требуют от него опубликовать налоговые декларации. Республиканец под разными предлогами отказывается это сделать. Он, в частности, заявляет, что в отношении принадлежащих ему компаний проводят проверки регулирующие органы. По словам Трампа, в связи с этим публиковать информацию о налоговых отчислениях нежелательно.

Газета The New York Times в сентябре 2020 года выступила с утверждением, что ее журналисты ознакомились с налоговыми декларациями Трампа более чем за 20 лет. Из них якобы следует, что в 2016 и 2017 годах он выплатил подоходный налог суммарно лишь на $1,5 тыс. Трамп заявил, что эти утверждения не соответствуют действительности.