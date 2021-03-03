Генштаб Армении заявил, что Гаспарян продолжает исполнять свои обязанности

ЕРЕВАН, 3 марта. /ТАСС/. Начальник Генерального штаба ВС Армении, генерал-полковник Оник Гаспарян продолжает исполнять свои обязанности до истечения 8-дневнего срока после обращение президента Армена Саркисяна в Конституционный суд. Об этом говорится в заявлении Генштаба ВС.

"Начальник Генштаба ВС Армении Оник Гаспарян до истечения 8-дневного срока продолжает службу родине и народу, является высшим военным командиром в ВС", - отмечается в заявлении Генштаба.

Генштаб ВС обосновывает свое заявление тем, что "согласно статье 168-й Конституции, суд не имеет права решить вопрос снятия главы Генштаба или определить конституционность проекта указа президента. " Это означает, что президент не мог оспаривать в КС проект указа, именно поэтому он решил оспорить закон "О воинской службе и статусе военнослужащего", - говорится в заявлении Генштаба.