МИД КНР заявил о непричастности Пекина к хакерским взломам программ Microsoft

ПЕКИН, 3 марта. /ТАСС/. Китайские власти выступают против кибератак и не имеют никакого отношения к попыткам осуществления хакерских взломов программного обеспечения американской корпорации Microsoft. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Китай решительно против любых видов кибератак. Это наша четкая и однозначная позиция, - сообщил он на регулярном брифинге, комментируя ситуацию с Microsoft. - Что касается обвинений в адрес правительства той или иной страны в хакерстве, это особо деликатная политическая проблема".

Дипломат указал на существование сложного и неоднозначного контента в сетевом пространстве, которое формируют средства массовой информации и всевозможные блоги. "Мы надеемся, что соответствующие СМИ и компании займут профессиональную и ответственную позицию <…> и не будут выступать с беспочвенными обвинениями", - подытожил Ван Вэньбинь.

Во вторник Microsoft представила обновление своего программного обеспечения Exchange Server на фоне того, что через него ряд частных компаний в США могли подвергнуться атаке со стороны группы хакеров, якобы связанных с Китаем.