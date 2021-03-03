В Совете Европы потребовали от Латвии бороться с ксенофобией и смягчить языковую политику

ПАРИЖ, 3 марта. /ТАСС/. Отсутствие реакции властей Латвии на проявления ксенофобии создает атмосферу безнаказанности, а ограничение использования языков нацменьшинств в сфере образования вызывает обеспокоенность. Такие выводы содержатся в резолюции Комитета министров Совета Европы (КМСЕ), опубликованной в среду.

"Общество в Латвии продолжает бороться с последствиями прошлых разногласий, поскольку основные национальные группы - латышское большинство и русское меньшинство - придерживаются различных геополитических точек зрения и культурных идентичностей, - гласит заключение КМСЕ. - Случаи подстрекательских заявлений со стороны общественных деятелей не привели к принятию властями достаточных ответных мер, что создало впечатление безнаказанности и двойственности и негативно повлияло на межэтнический климат. Ограничительная политика и другое давление, обусловленное политической повесткой дня, а не принятием решений на основе фактов, особенно очевидны в образовательной системе, СМИ и в отношении к использованию языков меньшинств во многих сферах общественной жизни".

В документе подчеркивается, что "все более строгие требования к знанию латышского языка" применяются практически ко всем профессиям. Авторы резолюции отмечают, что на основе недостаточного соответствия таким требованиям даже прерывали полномочия избранных членов муниципального совета, а от руководства неправительственных организаций требуют знание языка на уровне C1. Право изменить отметку в удостоверении личности в графе "национальность" на "латыш" получают лишь те, кто демонстрирует наивысший уровень владения языком, что свидетельствует о "неполном соблюдении права на самоопределение". В документе выражена озабоченность в связи с планами по сокращению объема преподавания на языках нацменьшинств до 20% учебных часов в неделю с 7 по 9 класс и сведения их изучение только к профильным занятиям по языку и культуре этих народов в 10 - 12 классе.

Требования к властям

В этой связи КМСЕ требует от Латвии безотлагательно принять ряд мер, направленных на сплочение общества и повышение вовлеченности представителей разных слоев общества во всех областях, особенно в сфере государственного управления, культуры и образования. Отдельно в этом контексте упоминаются русские, белорусы, украинцы, поляки, евреи, цыгане. Также власти призывают пересмотреть стандарты профпригодности, которые строятся на знании языка, чтобы они "не создавали ненужных препятствий", в том числе для возможности занимать выборные должности.

"Необходимо обеспечить постоянную доступность преподавания и обучения на языках национальных меньшинств по всей стране с целью удовлетворения существующего спроса. С представителями национальных меньшинств, включая родителей, следует проводить тесные консультации, чтобы гарантировать, что их интересы и проблемы в отношении языков обучения в школах будут эффективно приняты во внимание", - гласит одно из требований. Также КМСЕ требует обеспечить равный доступ к качественному образованию детям цыган и не допускать их неправомерного перевода в спецшколы.

Кроме того, от Риги ожидают эффективной "борьбы со стереотипами и предрассудками в политическом дискурсе", а также продвижения "терпимости и межкультурного диалога в обществе в целом". Власти призывают "принимать конкретные, адресные меры по противодействию проявлениям ксенофобии в обществе" и "пересмотреть законодательные и политические положения, касающиеся использования языков в отношениях с административными органами". Продвижение изучения латышского языка, по мнению комитета, должно происходить на инициативной основе и строго в добровольном порядке, а не через "введение квот или санкций". Также КМСЕ требует пересмотреть подход к квотам на вещание СМИ на языках нацменьшинств с тем, чтобы носители латышского и других языков имели в своем распоряжении "разнообразное и общее медиапространство".

Образование на русском

С 1 сентября 2019 года в Латвии вступили в силу принятые правительством "Положения о национальных руководящих принципах дошкольного образования и моделях программ дошкольного образования". По этому документу, дошкольные учреждения, которые ведут образование на русском языке, должны оказывать содействие детям в освоении национальной культуры и латышского языка. Для детей от пяти лет основным средством общения в детском саду станет латышский язык, если это не занятия по культуре России.

Согласно закону о реформе, русскоязычные школы начали переход на преподавание большинства предметов на латышском языке. Уроки на русском оставили лишь для нескольких предметов, связанных с культурой и историей. Все это вызвало волну недовольства русскоязычных жителей Латвии, которые составляют 40% населения. Защитники русских школ провели множество массовых митингов, шествий и акций в знак протеста против реформы.

С начала 2019 года в Латвии введен запрет на обучение на русском языке в частных вузах и колледжах. Эти учебные заведения, наряду с государственными, должны реализовывать программы обучения только на латышском языке или на одном из других официальных языков ЕС, к которым русский не относится.