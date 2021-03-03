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Пашинян не ответил на вопрос о применении "Искандера" в Нагорном Карабахе

Ранее пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян заявила, что Никола Пашиняна неправильно информировали в вопросе применения ракет российского производства в Нагорном Карабахе

ЕРЕВАН, 3 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в среду в ходе правительственного часа отказался ответить на вопрос депутата от "Просвещенной Армении" Аркадия Хачатряна о применении и эффективности ракет "Искандер" в Нагорном Карабахе. Заседание парламента транслировали в режиме реального времени местные телеканалы.

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"Пресс-секретарь премьера уже разъяснил ситуацию, нам нечего добавить", - вместо Пашиняна ответил депутату вице-премьер Тигран Авинян.

Ранее пресс-секретарь Пашиняна Мане Геворкян заявила, что Пашиняна неправильно информировали в вопросе применения ракет российского производства "Искандер" в Нагорном Карабахе. По ее словам, "заявление Пашиняна не имеет никакого отношения к содержанию и качеству армяно-российских союзнических отношений в сфере военного и военно-промышленного сотрудничества".

На прошлой неделе Пашинян в интервью местному изданию прокомментировал заявление экс-президента страны Сержа Саргсяна о том, что армянская сторона должна была использовать ракеты "Искандер" в первые дни военных действий в Карабахе. Пашинян предложил Саргсяну ответить на вопрос о неэффективности этих ракет. Позже опрошенные ТАСС военные эксперты сообщили, что "Искандеры" вообще не использовались в ходе военного конфликта в Нагорном Карабахе. В Минобороны РФ также опровергли информацию о применении комплексов в регионе.

Армения впервые заявила о приобретении российских тактических комплексов "Искандер" в сентябре 2016 года.

Теги
АрменияПашинян, Никол Воваевич
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