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Кризис в Белоруссии

В Литве заявили, что в любом случае откажут властям Белоруссии в выдаче Тихановской

По словам замминистра иностранных дел республики Мантаса Адоменаса, белорусское руководство осознает, что любой запрос о выдаче Светланы Тихановской будет "чисто ритуальным действием"

ВИЛЬНЮС, 3 марта. /ТАСС/. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в случае обращения Минска о ее выдаче не будет экстрадирована из Литвы. Об этом в среду радиостанции Deutsche Welle заявил заместитель министра иностранных дел республики Мантас Адоменас.

"Литва не выдает людей, подвергающихся политическим преследованиям", - заявил он. По мнению замминистра, белорусское руководство осознает, что любой запрос о выдаче Тихановской будет "чисто ритуальным действием". "В Минске прекрасно знают, какой ответ мы дадим", - сказал Адоменас.

Тихановская находится в Литве с августа 2020 года.

Следственный комитет Белоруссии во вторник сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении четырех доверенных лиц Тихановской, а также направил в Генеральную прокуратуру документы на экстрадицию Тихановской. Фигурантам дела предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 13, ч. 2 ст. 293 (приготовление к массовым беспорядкам) и по ч. 1 ст. 13, ч. 1 ст. 292 (приготовление к захвату зданий и сооружений) Уголовного кодекса Белоруссии.

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БелоруссияЛитваКризис в Белоруссии
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