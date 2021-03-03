Прокуратура МУС начала расследование ситуации в Палестине

ГААГА, 3 марта. /ТАСС/. Прокуратура Международного уголовного суда (МУС) начинает полноценное расследование ситуации в Палестине. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении прокурора Фату Бенсуды.

"Расследования будут касаться преступлений, попадающих под юрисдикцию МУС, совершенных в период с 13 июня 2014 года", - отметила она.

Приоритеты расследования, по словам прокурора, будут определены позднее с учетом сложностей, вызванных пандемией COVID-19, ограниченных ресурсов и большого объема имеющейся работы.

В мае 2018 года Палестина направила обращение в прокуратуру МУС с просьбой об изучении ситуации. В документе содержался запрос на расследование преступлений, подпадающих под юрисдикцию суда, на территории Государства Палестина с 13 июня 2014 года.

В декабря 2019 года прокуратура завершила предварительное изучение ситуации и пришла к выводу, что ситуация удовлетворяет всем критериям Римского статута для открытия полноценного расследования в отношении действий Израиля на палестинских территориях. В февраля этого года Палата предварительного производства МУС пришла к выводу, что юрисдикция инстанции распространяется на оккупированные Израилем с 1967 года территории, а именно сектор Газа и Западный берег реки Иордан, в том числе Восточный Иерусалим.