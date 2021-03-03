Законодатели призвали Байдена отказаться от создания новой МБР и двух ядерных боезарядов

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Два члена Конгресса США от Демократической партии призвали американского президента Джо Байдена отказаться от планов разработки новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) и двух ядерных боеприпасов малой мощности. Послание соответствующего содержания направили руководителю администрации США, являющемуся их однопартийцем, сенатор Эд Марки (от штата Массачусетс) и конгрессмен Ро Ханна (от Калифорнии).

Как сообщила в среду пресс-служба Марки, законодатели высказались за то, чтобы Байден восстановил "глобальное лидерство США в сфере ядерного нераспространения". Свое письмо Марки и Ханна направили в Белый дом во вторник.

С точки зрения авторов послания, Байдену следует "поставить на паузу дальнейшую разработку" новой МБР наземного базирования. Ею предполагается заменить МБР Minuteman III, стоящую на боевом дежурстве в США с 1970 года. Кроме того, убеждены Марки и Ханна, нынешнему американскому правительству необходимо "остановить разработку и развертывание" боеголовки W76-2 и крылатой ракеты SLCM-N. Речь идет о боезарядах морского базирования.