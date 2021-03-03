Митинг оппозиции у здания парламента в Ереване завершился без происшествий

ЕРЕВАН, 3 марта. /ТАСС/. Митинг противников премьер-министра Армении Никола Пашиняна у здания парламента на проспекте Баграмяна завершился без происшествий. Об этом в среду сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Сегодня мы завершаем нашу акцию. Будем работать с людьми в областях Армении и доносить информацию. Следующий митинг состоится в субботу", - объявил участникам акции один из организаторов Гегам Манукян.

По неофициальным данным, в акции оппозиции приняло участие около 7 тыс. человек. В связи с приездом в парламент главы кабмина, сюда были стянуты значительные силы полиции, был мобилизован спецназ. Правоохранители также перекрывали улицу Демирчяна, на которой расположен служебный вход в парламент.

В настоящий момент участники митинга спокойно расходятся. Часть из них устраивается в близлежащих кафе, другие возвращаются по палаткам, разбитым напротив здания парламента, где продолжат нести круглосуточную вахту. Как передает корреспондент ТАСС, в городе сохраняется спокойная обстановка.

В Армении с 25 февраля проходят массовые акции сторонников и противников Пашиняна, которые начались после того, как начальник Генштаба ВС и высший командный состав потребовали отставки главы правительства. Пашинян расценил это заявление как попытку военного переворота и направил президенту Армену Саркисяну ходатайство об увольнении главы Генштаба Оника Гаспаряна, которое президент вернул в офис премьера без подписи. Во вторник президент принял решение не подписывать и повторное предложение Пашиняна об увольнении Гаспаряна. Однако решение об отставке главы Генштаба автоматически вступит в силу и без подписи президента, если тот до 3 марта включительно не направит предложение Пашиняна на рассмотрение Конституционного суда.