Пентагон подтвердил смерть одного человека в результате обстрела базы в Ираке

ТАСС, 3 марта. Министерство обороны США в среду подтвердило смерть гражданского сотрудника, работавшего по контракту, после обстрела иракской военно-воздушной базы Айн-эль-Асад, используемой американскими военными.

"На данный момент нет информации о том, что американские военнослужащие пострадали [при обстреле]. У гражданского сотрудника, работавшего по контракту, произошел сердечный приступ, когда он находился в укрытии, и, к сожалению, вскоре после этого он умер", - указано в заявлении, опубликованном на сайте Пентагона.

Отмечается, что службы безопасности Ирака расследуют инцидент. Пентагон выразил готовность помочь в проведении расследования. Оборонное ведомство США также указало, что в настоящее время не располагает полной картиной для оценки ущерба и пока не может назвать ответственных за обстрел.

Ранее арабские СМИ информировали, что в районе расположенной в провинции Анбар базы недалеко от места базирования военных международной коалиции упали по меньшей мере 10 ракет.

Айн-эль-Асад находится в 110 км к западу от Багдада и является одной из крупнейших военных баз, на которой размещаются военнослужащие США в Ираке. Ранее она неоднократно становилась целью аналогичных атак, в причастности к которым Вашингтон обвиняет действующие в стране проиранские группировки.