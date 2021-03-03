Экс-министр транспорта Украины подозревается в похищении главы "Нефтегаздобычи"

КИЕВ, 3 марта. /ТАСС/. Бывшему министру транспорта и связи Украины Николаю Рудьковскому предъявлено обвинение в похищении и пытках экс-руководителя ЧАО "Нефтегаздобыча" Олега Семинского, а также в вымогательстве денег у его родных. Об этом в среду сообщил офис генерального прокурора Украины.

"В аэропорту Борисполь прокурором офиса генпрокурора бывшему министру транспорта и связи Украины было предъявлено обвинение и ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, которое направлено в Печерский районный суд [Киева]", - цитирует офис генпрокурора украинское агентство УНН.

По информации агентства, речь идет о бывшем министре транспорта и связи Николае Рудьковском.

25 февраля офис генпрокурора Украины уже предъявил обвинение Рудьковскому в организации похищения Семинского, которое произошло в 2012 году. По информации Службы безопасности (СБУ), к совершению преступления была привлечена группа исполнителей, в том числе представители "криминального мира".

По данным спецслужбы, Семинского похитили в феврале 2012 года и незаконно удерживали более трех лет, его систематически пытали и требовали выплатить заказчику преступления несуществующий долг в размере $200 млн. "В рамках дела предъявлено обвинение пяти лицам, причастным к указанным преступлениям по статьям "Истязание", "Похищение человека" и "Вымогательство" Уголовного кодекса Украины", - отметили в СБУ.

Дело Рудьковского в РФ

Рудьковский ранее был осужден в РФ за нападение на посольство РФ в Киеве в июне 2014 года. Он обвинялся по статье об участии в нападении на служебные помещения и транспортные средства лиц, пользующихся международной защитой, совершенном в целях осложнения международных отношений. Было установлено, что 14 июня 2014 года в Киеве экс-депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук (арестован заочно в России), и несколько активистов праворадикальных объединений забросали здание посольства камнями и пытались поджечь его при помощи пиротехнических изделий. Прибывший на место происшествия украинский депутат Рудьковский присоединился к радикалам и принял активное участие в нападении на российское дипломатическое представительство. Целью противоправных действий депутата и других нападавших было осложнение отношений России с Украиной и другими государствами.

Ущерб МИД РФ составил 14,8 млн рублей. Рудьковский был объявлен в международный розыск и в 2018 году задержан в аэропорту Внуково при пересечении границы России.